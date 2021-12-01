Рим, , 22:25 — REGNUM 82% молодежи Италии испытывает зависимость от смартфонов, таковы итоги исследования, проведенного экспертами Eures и властями региона Лацио (Рим).

О 22% исследованных можно сказать, что их зависимость носит критический, если не патологический характер, в отношении еще 60% выявлена значительная зависимость, отметили эксперты.

Основная причина постоянного использования смартфонов — желание «победить скуку», сказали исследователям 46,9% опрошенных.

Вторая самая популярная упоминаемая причина — желание чувствовать себя причастным к тому или иному сообществу, оставаться доступным для связи (22,5%).