Женева, Швейцария, 1 декабря, 2021, 22:21 — ИА Регнум. В мире за последние сутки зафиксировано 602 040 новых случаев заражения коронавирусом, скончался ещё по меньшей мере 7781 пациент с COVID-19. Такие данные приводит 1 декабря Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ).

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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Уточняется, что за весь период с начала пандемии в мире выявлено уже 262 178 403 носителя коронавирусной инфекции, подтверждено 5 215 745 случаев смерти от заболевания.

Напомним, днём ранее ВОЗ сообщала о 398 754 выявленных инфицированных и 5901 умершем пациенте с коронавирусом за сутки.