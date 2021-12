Токио, , 22:20 — REGNUM Японская группа Boris объявила о подписании контракта с лейблом Sacred Bones Records и отпраздновала новую ступень в своей карьере, анонсировав альбом «W» с синглом под названием «Drowning by Numbers». Об этом информирует портал The Line Of Best Fit.

Япония Canstockphoto.com

«Drowning By Numbers» — первый новый материал Boris с момента выхода «Reincarnation Rose» в начале месяца. «Это видео было снято на частной выставке с ограниченным количество зрителей в апреле 2021 года», — рассказывают Boris. «Мы пригласили для этого группу танцоров. Песня была преобразована из ее первоначального исполнения и визуализирована в символический танец в начале нового альбома».

Группа обещает представить новую пластинку 21 января. Напомним, что их предыдущая полноформатная работа «NO» вышла в минувшем июле.