Вашингтон, 1 декабря, 2021, 22:20 — ИА Регнум. Первый случай заражения штаммом коронавируса «Омикрон» зарегистрирован в США, передаёт 1 декабря CNN.

Чиприани Джованни Баттиста. Аллегория медицины

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По словам главного инфекциониста США Энтони Фаучи, заболевший 22 ноября прилетел из ЮАР. Как выяснилось, он был полностью привит от COVID-19.

Добавим, что заражение зарегистрировано в американском штате Калифорния.