Москва, 1 декабря, 2021, 23:19 — ИА Регнум. Исполнитель и битмейкер Slava Marlow (Артём Готлиб) стал гостем шоу музыканта Антона Беляева под названием LAB. Выпуск с участием Готлиба доступен на YouTube-канале коллектива Therr Maitz с 1 декабря.

Скриншот видео в YouTube Slava Marlow (Артём Готлиб)

В рамках музыкальной лаборатории Slava Marlow исполнил кавер на песню «Белая ночь» певца Виктора Салтыкова. Пользователи Сети положительно оценили версию Готлиба.

«Внезапно! Салтыков — один из лучших поп-вокалистов. И Слава не потерялся на этом фоне. Очень достойный кавер», — отметил Alexander Feelin.

«Идеальное попадание голоса, манеры Славы», — считает пользователь Светлана лана.

«Как Антон тонко почувствовал что именно эта песня залетит. А Слава, действительно, как Салтыков поёт», — пишет Владимир Меркедонов.

ИА REGNUM напоминает, что песня «Белая ночь» вышла в 1987 году в составе одноимённого альбома группы «Форум». Солистом коллектива был Виктор Салтыков, однако он покинул его вскоре после выхода пластинки.