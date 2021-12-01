Архангельск, , 22:16 — REGNUM В Архангельской области увеличили размер губернаторской премии многодетным с 10 до 20 тысяч рублей. Решение главы региона одобрили депутаты областного собрания, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Бедная многодетная семья Fæ

Единовременным вознаграждением поощряются многодетные семьи региона, имеющие в своем составе трех и более детей (в том числе приемных и усыновленных).

«Семья должна вести здоровый образ жизни, а родители — обеспечивать надлежащий уровень заботы о здоровье, образовании, физическом, духовном и нравственном развитии детей», — отметили в правительстве.

Также, согласно новой редакции критериев, родители не должны иметь судимости и подвергаться уголовному преследованию.

Как сообщало ИА REGNUM, в Архангельской области проживают более 10,5 тысяч многодетных семей.