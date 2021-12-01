Дамаск, 1 декабря, 2021, 22:15 — ИА Регнум. За ноябрь 2021 года от обстрелов террористов погибли семь сирийских военных, 24 были ранены, сообщил 1 декабря на брифинге заместитель начальника российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии контр-адмирал Вадим Кулить.

Abkhazian Network News Agency Сирийские солдаты

Он уточнил, что шестеро из семи погибших стали жертвами вражеских снайперов.

«В результате обстрелов террористов с территории Идлибской зоны деэскалации в ноябре 2021 года погибло семь сирийских военнослужащих. Из них шесть стали жертвами снайперского огня боевиков. Ранения получили 24 военнослужащих ВС САР, в том числе выстрелами снайперов было ранено 14 сирийских военных», — расказал Кулить.

Всего за ноябрь 2021 года было зафиксировано 258 обстрелов сирийских войск с территории Идлибской зоны деэскалации. Минометный обстрел боевики произвели 163 раза, открывали огонь из артиллерийских орудий и установок РСЗО 47 раз. В остальных случаях террористы использовали стрелковое оружие.