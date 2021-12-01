Вашингтон, , 22:47 — REGNUM Председатель комитета палаты представителей США по транспорту и инфраструктуре Питер ДеФазио не намерен переизбираться в 2022 году, сообщает 1 декабря Reuters со ссылкой на источники.

США Иван Шилов © ИА REGNUM

Официальное объявление об отставке ДеФазио ожидется вечером 1 декабря. ДеФазио в свое время помог колоссально увеличить инвестиции в инфраструктуру и провел всеобъемлющее расследование безопасности самолетов Boeing 737 MAX.

Политик 74 лет, демократ от Орегона, впервые был избран в Конгресс в 1986 году и оказался вовлечен в работы над рядом ключевых вопросов по инфраструктуре. Он также помог возглавить инициативу по предоставлению американским авиакомпаниям экстренной государственной помощи после начала пандемии COVID-19 и оказал давление на федеральное управление гражданской авиации (FAA), чтобы добиться пресечения неподобающего поведения пассажиров.

Напомним, после того как в 2021 году американские авиакомпании пожаловались на рекордное количество инцидентов, связанных с нарушениями и насилием, FAA пообещало начать придерживаться политики нулевой терпимости.

Как сообщалоИА REGNUM, после авиакатастрофы в Эфиопии ряд стран временно отказался от эксплуатации самолетов Boeing 737 MAX. Среди временно приостановивших эксплуатацию таких самолетов — Китай, страны Евросоюза, Индонезия и Кувейт.