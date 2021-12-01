Москва, 1 декабря 2021, 22:10 — REGNUM 1 декабря издание Sport24 сообщило, что завтра, 2 декабря, 21-летний голкипер воронежского «Факела» Илья Свинов пройдет медицинское обследование перед переходом в московский «Спартак». Также источник сообщается, что между сторонами пока нет письменной договоренности.
Ранее сообщалось, что «Факел» отклонил первое трансферное предложение «Спартака», так как клуб не устроила сумма в 10 миллионов рублей, предложенная за футболиста.
В текущем сезоне Илья Свинов принял участие в 24-х турах Футбольной Национальной Лиги 2021/22, пропустив 22 мяча и сыграв 11 матчей «на ноль».