Москва, , 22:10 — REGNUM 1 декабря издание Sport24 сообщило, что завтра, 2 декабря, 21-летний голкипер воронежского «Факела» Илья Свинов пройдет медицинское обследование перед переходом в московский «Спартак». Также источник сообщается, что между сторонами пока нет письменной договоренности.

Эмблема ФК «Спартак» ФК «Спартак»

Ранее сообщалось, что «Факел» отклонил первое трансферное предложение «Спартака», так как клуб не устроила сумма в 10 миллионов рублей, предложенная за футболиста.

В текущем сезоне Илья Свинов принял участие в 24-х турах Футбольной Национальной Лиги 2021/22, пропустив 22 мяча и сыграв 11 матчей «на ноль».