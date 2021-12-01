Бишкек, , 22:08 — REGNUM На границе Киргизии и Таджикистана вечером 1 декабря прогремели выстрелы, сообщает АКИпресс.

Пограничники Киргизии Gps.gov.kg

По данным киргизской погранслужбы, стреляли с таджикской стороны — с территрии Дахма Баткенской области Киргизии. Семь — восемь выстрелов, предположительно, из охотничьего ружья, было произведено вблизи условной линии границы со стороны Таджикистана.

Руководители застав обеих республик прибыли на место ЧП. Начальники погранзастав договорились о проведении мероприятий по поиску причастных к стрельбе людей.

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