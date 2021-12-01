Рим, , 22:07 — REGNUM В энергетических вопросах Италии «не следует оглядываться назад», переход на возобновляемые источники — общая цель, заявил в среду, 1 декабря, лидер леволиберальной Демократической партии Италии Энрико Летта.

Энрико Летта (сс) Chatham House

Под «оглядыванием назад» Летта, очевидно, подразумевал дискуссии о возможном возвращении Италии к производству энергии на АЭС, закрытых в конце 20 — начале 21 вв.

«Даже когда я сморю в квитанцию, мое мнение не меняется», — отметил лидер либералов.

Политические оппоненты подвергли заявление Летты резкой критике. Возможно, лидера либералов и не смущает 30-процентный рост тарифов на электричество, зато он точно смущает миллионы простых граждан, заявила лидер «Братьев Италии» Джорджа Мелони.

Входящие в правящую коалицию либералы пока не пояснили, каким образом они предлагают выводить страну из сложившейся ситуации, добавила она.

Как сообщалось ранее, в 4-м квартале 2021 года цен на электричество и газ для домохозяйств Италии выросли на 29% и 14% соответственно. Большую часть используемой электроэнергии Италия в настоящее время импортирует. Власти выделили 1,2 млрд евро на компенсацию расходов отдельным категориям граждан в 2021 году и предусмотрели еще 3 млрд евро на 2022 год. По данным экспертов, в 2022 году расходы средней итальянской семьи на электричество и газ вырастут на 100 евро в месяц.