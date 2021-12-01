Вашингтон, , 22:02 — REGNUM Число погибших в результате стрельбы, произошедшей в школе американского города Оксфорд, увеличилось до четырёх, сообщил 1 декабря офис шерифа округа Окленд на своей странице в Facebook.

Убийство Mate Marschalko

«Мы с сожалением сообщаем, что четвертый человек скончался от полученных ранений. Это Джастин Шиллинг, 17-летний ученик средней школы Оксфорда», — указано в заявлении шерифа.

Напомним, 30 ноября представитель местной полиции сообщал о трех погибших и восьми пострадавших.

Как сообщало ИА REGNUM, 30 ноября в школе города Оксфорд (штат Мичиган) 15-летний подросток устроил стрельбу по своим однокашникам из полуавтоматического пистолета.

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