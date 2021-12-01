Вашингтон, 2 декабря, 2021, 00:18 — ИА Регнум. Попыткам американских законодателей продлить работу правительства США угрожает группа республиканцев, блокирующая любую меру, которая направлена на принудительную вакцинацию федеральных подрядчиков и сотрудников корпораций, сообщает 1 декабря Reuters.

Pixabay.com Конгресс США

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в мире: новый штамм «Омикрон» захватывает планету, что дальше?»

У палаты представителей США и Сената есть время до полуночи 3 декабря, чтобы продлить временное финансирование правительственных работ, от ухода за национальными парками и управления воздушным движением до оплаты военных и медицинских исследований.

Голосование по поводу финансирования должно было пройти 1 декабря, однако сегодня группа республиканцев призвала коллегию Сената проголосовать против любой меры, которая поддержит требование президента США Джо Байдена о вакцинации федеральных подрядчиков и сотрудников крупных компаний.

Ранее глава американского минфина Джанет Йеллен в письменном заявлении сообщила, что Конгрессу США необходимо одобрить дальнейшее повышение потолка госдолга Соединенных Штатов, иначе это подорвет восстановление экономики страны.