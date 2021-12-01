Венеция, Италия, 1 декабря, 2021, 21:58 — ИА Регнум. Заразившийся коронавирусом и проведший неделю в отделении интенсивной терапии лидер антипрививочников Венеции Лоренцо Дамиано изменил свое отношение к эпидемии и вакцинации, передают местные СМИ в среду, 1 декабря.

Aeronautica Militare Коронавирус в Италии

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«Вакцинация — инструмент, который нужно использовать со здравым смыслом. Но я говорю прививкам «да», потому что они спасают жизни», — отметил Дамиано, которому несколько дней помогал дышать аппарат ИВЛ.

По данным на1 декабря, в Италии умерли133 931человек с подтвержденным диагнозом «коронавирусная пневмония», за последние сутки этот показатель увеличился на103(днем ранее — на89). Число умерших превысило 100 впервые с июня 2021 года. Число подтвержденных носителей выросло на15 085(днем ранее — на12 764). С учетом выздоровевших и погибших общее число носителей коронавируса за всё время эпидемии составляет5 043 620— более8% населения страны. В настоящее время заражены199 783человек (на5513больше, чем днем ранее). Две прививки от коронавируса сделали более 45 миллионовчеловек (более 75% населениястраны).

Постепенную отмену антикоронавирусных ограничений правительство страны начало в апреле 2021 года. В августе — сентябре 2021 года в Италии вступили в силу новые ограничения (на посещение общественных мест), но они не касаются обладателей «антикоронавирусных паспортов» (привитых, переболевших и сохранивших антитела или сдавших тест с отрицательным результатом). С 15 октября 2021 года те, у кого такого документа нет, не могут ходить и на работу. Не сделавшие прививку от коронавируса должны оплачивать тесты самостоятельно. С6декабря 2021 года будут введены так называемые «супер-сертификаты» — для вакцинированных или переболевших. Они сохранят все прежние возможности, а те, кто регулярно сдает тесты, части возможностей лишатся (в том числе права посещать рестораны, дискотеки, публичные церемонии).