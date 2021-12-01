Москва, , 22:08 — REGNUM Армения в итоге уступит Карабах Азербайджану, а окружающий Армению тюркский мир постепенно размоет армянскую идентичность и государственность. Об этом 1 декабря сказал в беседе с корреспондентом ИА REGNUM политолог, автор телеграм-канала «Русский Ориенталист» Игорь Димитриев.

Армения Иван Шилов © ИА REGNUM

По мнению эксперта, недавно состоявшаяся при посредничестве Владимира Путина встреча в Сочи между Ильхамом Алиевым и Николом Пашиняном не изменит общего тренда на потерю Арменией Нагорного Карабаха. Этот процесс просто будет растянут во времени для того, чтобы жители Армении и Нагорного Карабаха свыклись и смирились с этой мыслью. Для этого, считает политолог, Азербайджан, возможно, уменьшит или даже прекратит давление на территорию собственно Армении. Это произойдёт тогда, когда окончательно определится линия государственной границы между странами и откроется транспортный коридор, о котором уже давно шла речь. И, возможно, Армения уже не будет в состоянии такой сильной экономической изоляции, в которой она находится сейчас.

Но, в целом, по мнению эксперта, в течении нескольких десятков ближайших лет, окружающие Армению Турция и тюркский мир будут постепенно размывать армянскую идентичность и армянскую государственность.

Димитриев не считает, что Азербайджан и Турция снова развяжут новую широкомасштабную войну за Карабах. Но, вполне возможно, что они периодически будут умышленно прибегать к провокациям с целью обострения обстановки. Такое обострение необходимо Азербайджану и Турции для того, чтобы склонить и армянский истеблишмент и, в целом, армянское общество к глобальным уступкам. В конце концов, Армения вынуждено будет будет с этим смириться.

В качестве примера такой национальной капитуляции эксперт привёл Сербию. Как сербы ни сопротивлялись отпадению Косово, но в конце концов вынуждены были смириться с ним.

«Всё зависит, конечно, от медийной работы, накачки, усталости. То есть, от постоянных негативных новостей армянское общество почувствует усталость, уже есть в настроениях такие зародыши: «Зачем мы, мол, испытываем такие сложности из-за карабахцев. Карабахцы — это не совсем армяне». Это довольно популярная фраза в Армении. Поэтому они смирятся с мыслью о потере региона», — сказал Димитриев.

Эту потерю, считает эксперт, чисто формально армянское общество может «компенсировать» какой-нибудь культурной автономией региона. Но любые тактические манёвры не смогут изменить общий стратегический тренд в Закавказье.

Напомним, что 26 ноября в Сочи состоялась встреча между Владимиром Путиным, Ильхамом Алиевым и Николом Пашиняном, по итогам которой, было принято совместное трёхсторонне заявление.