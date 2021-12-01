Москва, , 23:16 — REGNUM Блогер Даня Милохин и его партнёрша по шоу «Ледниковый период», фигуристка Евгения Медведева, стали гостями YouTube-шоу «50 вопросов». Выпуск с их участием доступен на канале «Макарена» с 1 декабря.

Даня Милохин Скриншот с YouTube

В интервью Милохин объяснил, почему появился на премии «МУЗ-ТВ» в «интересном» костюме. «Я же не пропагандировал ЛГБТ, я пришёл в интересном виде. Все говорят, что я был в платье, но никто не говорит о том, что это был реально крутой наряд», — отметил блогер.

Ранее телеканал «МУЗ-ТВ» оштрафовали на 1 млн рублей за пропаганду нетрадиционных сексуальных отношений среди несовершеннолетних. Одной из причин такого решения суда стало появление Дани Милохина в костюме, наполовину состоявшем из женского платья, на церемонии премии «МУЗ-ТВ».

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