Вашингтон, 2 декабря, 2021, 00:18 — ИА Регнум. Четвертый подросток умер 1 декабря после стрельбы, которая произошла в школе в городе Оксфорд в американском штате Мичиган. Об этом сообщает USA Today со ссылкой на представителя полиции города.

Иван Шилов ИА REGNUM Убийство

Четыре подростка погибли и семь человек пострадали 30 ноября в школе в городе Оксфорд, когда неизвестный открыл огонь. Стрелявший произвёл от 15 до 20 выстрелов из полуавтоматического пистолета. После прибытия на место происшествия полиции стрелявший, 15-летний подросток, сдал оружие и сдался сам без сопротивления. Отмечается, что стрелявший использовал право не свидетельствовать против себя, мотивы его поступка неизвестны.

«Он пришел с намерением убить людей. Он стрелял с близкого расстояния и целился в шею или голову. Это ужасает. Это абсолютно хладнокровное убийство», — сказал шериф Майкл Бучард.

Как сообщало ИА REGNUM, погибшим было от 14 до 16 лет, ещё восемь человек получили огнестрельные ранения и были госпитализированы. Информация о состоянии пострадавших не сообщалась.