Рим, , 21:45 — REGNUM Если бы правительство Италии не предусмотрело смягчающих бюджетных мер, цены на электричество выросли бы на 50%, с такой оценкой выступили в среду, 1 декабря, эксперты Nomisma.

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Повышение цен на газ при таком сценарии составило бы как минимум 17%.

В 2022 году средняя итальянская семья потратит на энергоносители на 1200 евро больше, чем в 2021, отметили также эксперты.

Как сообщалось ранее, в 4-м квартале 2021 года цен на электричество и газ для домохозяйств Италии выросли на 29% и 14% соответственно. Большую часть используемой электроэнергии Италия в настоящее время импортирует. Власти выделили 1,2 млрд евро на компенсацию расходов отдельным категориям граждан в 2021 году и предусмотрели еще 3 млрд евро на 2022 год.