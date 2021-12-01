Берлин, 1 декабря, 2021, 21:47 — ИА Регнум. Невакцинированные от COVID-19 жители Германии будут ограничены в общении, сообщает 1 декабря Focus Online.

Цитата из к/ф «1984» реж Майкл Рэдфорд. Великобритания. 1984 Под надзором

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Соответствующие меры будут введены по всей стране: переговоры руководителей регионов на эту тему начнутся завтра, 2 декабря. Кроме представителей 16 федеральных земель, в обсуждении примет участие Ангела Меркель (уходящий канцлер Германии) и будущий канцлер Олаф Шольц.

Если ужесточение мер в отношении непривитых будет утверждено, то такие люди смогут одновременно встречаться не более чем с двумя знакомыми — то есть людьми не из семьи невакцинированного.

Также для непривитых в Германии вводятся ограничения на посещения магазинов розничной торговли, им закроют доступ в кафе и клубы. При этом они смогут посещать супермаркеты и аптеки.

Непривитые дети не обязаны соблюдать эти правила. Что касается школ, они продолжат функционировать, однако в них будет усилен масочный режим.

Кроме того, ограничения по посещаемости накладываются на культурные мероприятия (максимальное число посетителей — пять тысяч) и футбол (стадионы не должны быть заполнены больше чем на 30%). До конца года власти намерены добиться, чтобы привились 30 млн человек.