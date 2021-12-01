Вашингтон, , 23:15 — REGNUM В Сети появилось видео с новыми кадрами из фильма «Матрица: Воскрешение». Ролик опубликован в официальном Twitter-аккаунте киноленты 1 декабря.

«Вот оно чё!» Цитата: х/ф «Матрица», Эндрю и Лоуренс Вачовски, 1999, США

https://twitter.com/TheMatrixMovie/status/1466044481459814400

На видео совместили сцены из старых частей «Матрицы» с кадрами из нового фильма. Премьера картины запланирована на 16 декабря 2021 года.

ИА REGNUM напоминает, что «Матрица: Воскрешение» станет первым фильмом этой серии, выпущенным без участия режиссёра Лилли Вачовски. Она отказалась от съёмок, так как «не хотела заново проходить через огромный переворот в своей жизни», связанный со смертью её родителей.

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