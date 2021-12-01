Минск, , 21:38 — REGNUM Нелегальные мигранты на границу Белоруссии с Евросоюзом были доставлены из России. Об этом 30 ноября заявил Александр Лукашенко в интервью международному информационному агентству «Россия сегодня».

Лукашенко Иван Шилов © ИА REGNUM

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Как сообщает пресс-служба президента Белоруссии в дополненной 1 декабря публикации об интервью, рассказывая про «беженцев на белорусско-польской границе, Александр Лукашенко отметил, что среди организаторов их доставки были россияне, включая чеченцев». В официальном сообщении нелегальных мигрантов из третьих стран называют «беженцами» (такого статуса им никто не предоставлял — Прим. ИА REGNUM).

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«Эти люди (беженцы. — Прим. президентской пресс-службы) нанимают частников, 350 километров — 300, и они на границе под Брестом и Гродно. Частные компании, потом такси, автобусы нанимают… Но здесь работали проводники из России, и «спасибо» чеченцам. Вот уж организованные люди. Они самые организованные здесь были, организовывая поток», — поведал Лукашенко.

Он сообщил, что они помогали неназванным людям в Белоруссии попасть на границу и «возможно, преодолевать» её.

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«Каждый день идут сообщения: украинцы, немцы, поляки, латыши и два только россиянина там, на территории Польши, всего два из сотен уже, которые забирали за деньги. $3−4 тысячи стоило от границы в Германию перевезти. Вот и возили. То есть это четко организованный транзит, начиная с Ирака, — допустим, курды, сирийцы, иранцы, ‑ и до границы с Германией. Четко организованы», — сообщил руководитель постсоветской республики.