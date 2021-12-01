Нарьян-Мар, , 21:34 — REGNUM Власти Ненецкого автономного округа закупили более семи тысяч новогодних подарков. На эти цели из бюджета округа выделили более 4 млн рублей.

Подарки Цитата из м/с «Маша и Медведь». реж Олег Кузовков. 2009. Россия

Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в окружной администрации, каждый подарок состоит из кондитерского набора весом не менее 1 кг и сувенирного изделия.

«Подарочные наборы уже доставлены в одиннадцать муниципалитетов — в Амдерму, Андегский, Великовисочный, Канинский сельсоветы и другие. В понедельник, 29 ноября, поступила большая партия подарков в Нарьян-Мар, они будут распределены по школам и детским садам», — сообщила директор Центра социального обслуживания НАО Наталья Устинова.

Как сообщало ИА REGNUM, каждый житель России планирует потратить на празднование Нового года и новогодние каникулы в среднем 18,5 тыс. рублей без учёта подарков.