Уотфорд, Великобритания, , 21:34 — REGNUM Сегодня, 1 декабря, в Уотфорде на стадионе «Викаридж Роуд» «Уотфорд» в матче четырнадцатого тура Английской Премьер-лиги 2021/22 примет лондонский «Челси». Стартовый свисток прозвучит в 22:30 по московскому времени.

Полузащитник «Челси» Н'Голо Канте Chelsea Debs

Лондонскому клуб не смогут помочь 30-летний опорный полузащитник сборной Франции Н’Голо Канте и Бен Чилуэлл, получившие травмы в матче групповой стадии Лиги чемпионов УЕФА с туринским «Ювентусом». Также игру пропустит Матео Ковачич.

На данный момент «Челси» с тридцатью очками идет на первой позиции в турнирной таблице Английской Премьер-лиги. «Уотфорд», набрав тринадцать очков, занимает семнадцатое место.