* «Талибан" — запрещённая в России организация

Кабул, , 21:31 — REGNUM Правящее в Афганистане движение «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) подтверждает прекращение огня на границе с Ираном, сообщает 1 декабря афганский телеканал Tolo News со ссылкой на заместителя министра информации и культуры Билала Карими.

Афганистан

По его словам, бои происходили в уезде Канг западной афганской провинции Нимроз. Причины вооруженного конфликта Карими не указал.

Напомним, ранее афганские СМИ сообщили о боях с применением артиллерии между иранскими пограничниками и талибами (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

По утверждению афганских СМИ, при этом талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) захватили пленных и несколько иранских КПП.

В свою очередь, МИД Ирана опроверг информацию о захвате иранских пограничных КПП.

*"Талибан» — организация, деятельность которой запрещена в РФ

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