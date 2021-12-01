Кабул, 1 декабря 2021, 21:31 — REGNUM Правящее в Афганистане движение «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) подтверждает прекращение огня на границе с Ираном, сообщает 1 декабря афганский телеканал Tolo News со ссылкой на заместителя министра информации и культуры Билала Карими.
По его словам, бои происходили в уезде Канг западной афганской провинции Нимроз. Причины вооруженного конфликта Карими не указал.
Напомним, ранее афганские СМИ сообщили о боях с применением артиллерии между иранскими пограничниками и талибами (организация, деятельность которой запрещена в РФ).
По утверждению афганских СМИ, при этом талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) захватили пленных и несколько иранских КПП.
В свою очередь, МИД Ирана опроверг информацию о захвате иранских пограничных КПП.
*"Талибан» — организация, деятельность которой запрещена в РФ
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