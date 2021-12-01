* запрещённая в России организация

Кабул, 1 декабря, 2021, 21:31 — ИА Регнум. Правящее в Афганистане движение «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) подтверждает прекращение огня на границе с Ираном, сообщает 1 декабря афганский телеканал Tolo News со ссылкой на заместителя министра информации и культуры Билала Карими.

Афганистан

По его словам, бои происходили в уезде Канг западной афганской провинции Нимроз. Причины вооруженного конфликта Карими не указал.

Напомним, ранее афганские СМИ сообщили о боях с применением артиллерии между иранскими пограничниками и талибами (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

По утверждению афганских СМИ, при этом талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) захватили пленных и несколько иранских КПП.

В свою очередь, МИД Ирана опроверг информацию о захвате иранских пограничных КПП.

* «Талибан» — организация, деятельность которой запрещена в РФ