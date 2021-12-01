Манчестер, Великобритания, 1 декабря, 2021, 21:29 — ИА Регнум. Новый главный тренер «Манчестер Юнайтед» Ральф Рангник намерен убедить 25-летнего форварда лондонского «Челси» и сборной Германии Тимо Вернера перебраться в клуб из Манчестера.

Эдгар Брещанов Тимо Вернер

Ранее Рангник уже работал с Вернером во время своей деятельности в «Ред Булл Лейпциге». Именно немецкий специалист стал инициатором перехода нападающего из «Штутгарта» летом 2016 года за 22,2 миллиона евро.

В текущем сезоне Тимо Вернер из-за травмы бедра, полученной в поединке с «Мальме», принял участие двенадцати матчах за «пенсионеров» во всех турнирах, которых отметился лишь тремя забитыми мячами и одной результативной передачей.

Ранее сообщалось, что руководство «Челси» готово рассмотреть вариант продажи Вернера в зимнее трансферное окно, чтобы компенсировать траты на возможное подписание защитника «Севильи» Жюля Кунде.