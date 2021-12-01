Архангельск, , 21:27 — REGNUM В 2022 году в Архангельской области на капитальный и текущий ремонт дорог направят 6,3 млрд рублей. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе областного собрания.

Архангельск Полина Серова ©

«Дорожный фонд на 2022 год сформирован в объеме 9,4 млрд рублей, в том числе за счет средств федерального бюджета в сумме 1,1 млрд рублей. Из них более 6,3 млрд рублей направят на капитальный и текущий ремонт, содержание и приведение в нормативное состояние региональных дорог», — уточнили в пресс-службе.

На ремонт дорог местного значения в муниципалитетах направят 150 млн рублей, на 14% больше, чем в текущем году. Средства будут распределены на конкурсной основе.

Как сообщало ИА REGNUM, проект бюджета Архангельской области прошел первое чтение.