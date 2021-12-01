Владимир Станулевич, 1 декабря 2021, 22:10 — REGNUM Президент России Владимир Путин на встрече с главой Росфинмониторинга Юрием Чиханчиным 29 октября 2021 года поставил задачу: «Жуликов выдавить… Лесная отрасль и рыбная».

Рабочая поездка вице-премьера Виктории Абрамченко в Забайкальский край
Рабочая поездка вице-премьера Виктории Абрамченко в Забайкальский край
© Пресс-служба правительства РФ

«Да, это две самые криминальные на сегодняшний день», — ответил президенту Юрий Чиханчин.

За лесную отрасль в правительстве РФ отвечает Виктория Абрамченко. Вице-премьер ответила на вопросы ИА REGNUM о том, как идет реформа лесной отрасли, как на контроль поставят каждое дерево и как из лесной отрасли выдавят жуликов.

Владимир Станулевич: Будет ли увеличен срок перехода на Лес ЕГАИС, как это сделано с маркировкой молочной продукции, чтобы предприятия полностью к ней приготовились?

Виктория Абрамченко: Внедрение новаций в системе ЛесЕГАИС требует времени и «обкатки». Именно поэтому эксперимент по тестированию модернизированной ЛесЕГАИС длился в течение полугода — с 1 января по 30 июня 2021 года. Участвовали в нем фокус-группы лесопользователей — они детально отработали механизмы отслеживания цепочек поставок древесины.

С 1 июля 2021 года модернизированная ЛесЕГАИС работает на постоянной основе по всей стране. В систему вносится информация о местах складирования древесины и объектах лесоперерабатывающей инфраструктуры. Такой формат позволил лесопользователям выстроить эффективный диалог, провести разработчикам системы необходимые изменения и донастройку. Были разработаны пошаговые инструкции для работы с новым функционалом. Это позволило перейти на новые правила плавно и с минимальными рисками.

С 1 января 2022 года планируется к запуску обновленная версия ЛесЕГАИС. Она предусматривает оформление сопроводительного документа на транспортировку древесины в электронном виде, посредством внесения информации о перевозимых партиях древесины и пиломатериалов в ЛесЕГАИС. Электронный сопроводительный документ невозможно будет оформить, если данные о балансе древесины на разных точках, лесосеке или местах складирования, будут различаться.

Система прослеживаемости позволит увидеть цепочки поставок древесины, сопоставлять сведения из правоустанавливающих документов на заготовку древесины по сортиментному и породному составу. Это, в свою очередь, серьезно сокращает возможности для недобросовестных лесопользователей.

Чем быстрее заработает система прослеживаемости, тем быстрее мы поставим заслон на пути нелегальной лесозаготовки.

Акция Сад памяти. Красноярский край, 2021 год
Акция Сад памяти. Красноярский край, 2021 год
© Пресс-служба правительства РФ

Владимир Станулевич: Какая часть от необходимого финансирования выделяется федеральной властью на лесоустройство в регионах, и когда оно будет выделяться полностью?

Виктория Абрамченко: С 1 января 2022 г. полномочия по лесоустройству переходят на федеральный уровень.

Цель федерализации системы лесоустройства — повышение качества проводимых работ и оптимизация затрат. Приоритет будет отдан лесоустройству в зоне интенсивного освоения лесов, проводиться лесоустроительные работы будут за счет целевого бюджетного финансирования. Все это поможет восстановить устойчивое лесоуправление, эффективно использовать леса, повысить качество лесного планирования и проектирования.

Государство как собственник лесного фонда должно иметь объективную и актуальную информацию о количественных и качественных характеристиках лесных ресурсов. В том числе об их стоимости. Это позволит эффективно ими распоряжаться и повысить доходность от использования лесов. В трехлетнем бюджете предусмотрено ежегодное выделение Рослесхозу на проведение лесоустройства 2,5 млрд рублей. Это почти в 3 раза больше, чем выделялось в предыдущие годы.

Сейчас нужно четко наладить работу по организации проведения лесоустройства со стороны Рослесхоза, набрать штат профессиональных инженеров-лесоустроителей.

Дальнейшее увеличение финансирования будет зависеть от увеличения доходов федерального бюджета от использования лесов, в том числе за счет актуализации материалов лесоустройства и предоставления лесов в пользование.

Рабочая поездка Виктории Абрамченко в Красноярский край
Рабочая поездка Виктории Абрамченко в Красноярский край
© Пресс-служба правительства РФ

Владимир Станулевич: Что делается чтобы лесозаготовители не остались без работы после запрета экспорта круглого леса?

Виктория Абрамченко: После принятия исторически важного решения об ограничении вывоза кругляка хвойных и ценных лиственных пород из страны, мы наблюдали попытки переноса сроков, создания монопольных структур, очередной отсрочки. Но это не в национальных интересах. Наша цель — создание успешной отрасли по глубокой переработке древесины.

Было достаточно времени для переориентации производств и прекращения, не побоюсь этого слова, варварски потребительского отношения к ценному лесному ресурсу.

Сейчас все уже поняли, что никаких послаблений в вопросе ограничения вывоза сырья не будет. В очередной раз говорю: для России круглый лес больше не товар.

Возможно, кто-то рассчитывал на послабления, но мы делаем ставку на переориентацию бизнеса для создания продукции с высокой добавленной стоимостью, запустили инструменты поддержки бизнеса. И это уже дало свои плоды.

Мы фиксируем рост производства лесопромышленной продукции. Так, только в Дальневосточном федеральном округе за 9 месяцев этого года производство шпона увеличилось на 33%, пеллет на 57%, целлюлозы на 9%, мебели на 10%. Одновременно увеличились объемы экспортных поставок указанной продукции.

Например, предприятиями лесопромышленного комплекса Хабаровского края в течение 2021 года дополнительно созданы мощности по производству сухих пиломатериалов в объеме 255 тыс. м3, а до конца года планируется создать мощности по производству еще более 400 тыс. м3 сухих пиломатериалов. В Приморском крае запущены мощности по переработке низкосортной древесины и производству порядка 60 тыс. куб. м в год OSB плиты. При увеличении сырьевой базы объемы производства вырастут в 6 раз до 300 тыс. куб. м. Другая компания планирует здесь большой инвестпроект стоимостью 20 млрд руб. по производству OSB плит мощностью до 600 тыс. куб. м в год. Объем переработки низкосортной древесины составит до 1,5 млн куб. м в год.

Виктория Абромченко принимает участие в Российском экологическом форуме
Виктория Абромченко принимает участие в Российском экологическом форуме
© Пресс-служба правительства РФ

Владимир Станулевич: А в Сибири есть проекты?

Виктория Абрамченко: У нас в стране три макрорегиона, которые ориентированы на лесную промышленность — Сибирь, Дальний Восток и Северо-Запад. Считаю, что Сибирь — ключевая точка роста для российского лесопромышленного комплекса. В этом регионе сейчас мощнейший кластер по деревообработке: производству пиломатериалов и пеллет. Главный упор делается на строительство и модернизацию лесохимической переработки, то есть современных, безопасных, конкурентных на мировом рынке целлюлозно-бумажных комбинатов. Например, в Красноярском крае планируется строительство ЦБК, объём инвестиций в который составит до 100 млрд рублей, он должен быть запущен не позднее 2026 года.

Кроме того, в Красноярском крае, Томской и Иркутской областях, реализуются приоритетные инвестиционные проекты по производству пиломатериалов, фанеры, погонажа, мебельного щита.

В конце 2022 года планируется завершение крупной модернизации комбината в Усть-Илимске, где будет производство более 600 тыс. тонн тарного картона для производства гофроупаковки. Объём инвестиций в него составляет уже около 90 млрд рублей.

Очевидно, что рост объемов переработки древесины сохранится и в следующем году. Уверена, что тот, кто хочет продолжать работать в лесном комплексе — найдёт такую возможность.

Владимир Станулевич: Будет ли из структур Минприроды РФ, Минпромторга РФ, Рослесхоза создано министерство леса, о котором Вы говорили?

Виктория Абрамченко: О создании Министерства леса речь не шла. Речь идет о создании органа, наделенного всеми надзорными полномочиями в лесном комплексе. Для этого мы запустили эксперимент в Архангельской и Иркутской областях по осуществлению Рослесхозом надзора в сфере приемки, перевозки, переработки и хранения древесины, государственного лесного надзора за использованием, охраной, защитой и воспроизводством лесов.

Акция сад памяти. Москва, 2020 год
Акция сад памяти. Москва, 2020 год
© Пресс-служба правительства РФ

Владимир Станулевич: Каковы предварительные итоги эксперимента?

Виктория Абрамченко: Эксперимент показал более эффективное осуществление контрольно-надзорных полномочий на федеральном уровне за счет современных дистанционных методов выявления нарушений и применения новых алгоритмов взаимодействия.

Только за полгода работы 86 должностных лиц территориальных органов, и подведомственных учреждений Рослесхоза, выявили 192 административных правонарушения. А лесные инспектора Архангельской и Иркутской областей, численность которых в 14 раз больше, за аналогичный период выявили 83 административных правонарушения.

Примечательно, что некоторые нарушения регионами ранее вообще не фиксировались. Например, в части предоставления прав на использование лесов или осуществления компенсационного лесовосстановления.

Но, конечно, окончательные итоги эксперимента будем проводить по итогам года.

Владимир Станулевич: Лесные пожары в Якутии выявили несовершенство федерального финансирования лесоохранных и противопожарных мероприятий в лесу. Что изменится?

Виктория Абрамченко: Лесные пожары в Якутии выявили в первую очередь отсутствие слаженной работы в регионе, когда эти пожары только начинались. Есть золотое правило — лесной пожар нужно тушить в первые сутки. К сожалению, драгоценное время было упущено, и пожары в регионе попросту распустили.

Что касается финансирования, то система меняется с 2022 года. В законе о федеральном бюджете мероприятия по охране лесов от пожаров, даже в условиях дефицита бюджета, носят «защищенный» характер.

Правительство предусмотрело увеличение объема финансирования регионов более чем в два раза, с 6 до 14,2 млрд рублей. Это позволит увеличить авиационное и наземное патрулирование лесов и численность сотрудников парашютно-десантных пожарных служб регионов.