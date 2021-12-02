2 декабря 2021 | Время чтения 3 мин

Наталья Стрельцова, , 03:01 — REGNUM В Музее-заповеднике Коломенское открылась предновогодняя выставка «Три века русской ёлки». Экспонаты, выставленные на экспозиции во дворце царя Алексея Михайловича, рассказывают о старинных традициях и обрядах, связанных с Новым годом и Рождеством, с начала XVIII века до первой четверти XXI века. В экспозиции представлены поздравительные открытки императорской семьи, приглашения и меню на обеды в честь рождественских и новогодних торжеств разных лет. Всего около 1000 экземпляров предоставлены из 16 музейных собраний и коллекций. Многие экспонаты широко известны, есть уникальные вещи и редко встречающиеся предметы, подставочные фигурки, подарки и елочные украшения XIX — XXI веков. Есть отдельный раздел на выставке, посвященный календарям.

На выставке «Три века русской ёлки» Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

Выставка «Три века русской ёлки» Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

На выставке «Три века русской ёлки» Наталья Стрельцова © ИА REGNUM На выставке «Три века русской ёлки» Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

Корни новогодних традиций многообразны: христианские, античные, германские, скандинавские, славянские и другие, все они связаны в новогодних торжествах на редкость тесно, в единый комплекс и создают цельный образ, в котором сразу узнается новогодняя ёлка, как бы она ни выглядела, отмечает куратор выставочных проектов музея-заповедника Коломенское Наталья Полонникова.

На выставке «Три века русской ёлки» Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

На выставке «Три века русской ёлки» Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

На выставке «Три века русской ёлки» Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

На выставке «Три века русской ёлки» Наталья Стрельцова © ИА REGNUM На выставке «Три века русской ёлки» Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

На выставке «Три века русской ёлки» Наталья Стрельцова © ИА REGNUM На выставке «Три века русской ёлки» Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

Особое внимание уделено темам праздничного застолья, старинным новогодним традициям и обрядам допетровской Руси, которые были очень популярны у простого народа: песням, пляскам, гаданиям, колядованию, заменившим более древние языческие обычаи жертвоприношения. На выставке представлены картины художника первой четверти XX века Ефима Чеснякова (1874 — 1961) из собрания Костромского музея-заповедника.

На выставке «Три века русской ёлки» Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

На выставке «Три века русской ёлки» Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

На выставке «Три века русской ёлки» Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

На выставке «Три века русской ёлки» Наталья Стрельцова © ИА REGNUM На выставке «Три века русской ёлки» Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

На выставке «Три века русской ёлки» Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

Начало года в России менялось три раза с 1 марта, 1 сентября и на 1 января. Во время правления Петра I, 20 декабря 1699 года, был подписан указ о том, чтобы встречать Новый год 1 января. До календарной реформы, изложенной в указе, летоисчисление велось от Сотворения мира, день «новолетия» приходился на первое сентября и на Руси отмечался в первую очередь как церковный праздник. По повелению царя празднование Нового года перенесли на 1 января и, следуя западноевропейским традициям, оно сопровождалось иллюминацией, «украшением от древ и ветвей сосновых, еловых и можжевеловых» и пышными гуляньями.

На выставке «Три века русской ёлки» Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

Новогодние игрушки из коллекции Шестоковича Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

На выставке «Три века русской ёлки» Наталья Стрельцова © ИА REGNUM На выставке «Три века русской ёлки» Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

В сознании большинства людей Рождество, отмечаемое по старому стилю 25 декабря, оставалось праздником сакральным, первым по значению на протяжении всего XVIII столетия. Встреча же Нового года носила светский характер и была одним из событий в череде святочных гуляний, постепенно занимая всё более важное место.

На выставке «Три века русской ёлки» Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

На выставке «Три века русской ёлки» Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

Новогодние игрушки на ёлке Наталья Стрельцова © ИА REGNUM Новогодние игрушки на ёлке Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

Традиция ставить в домах к Рождеству украшенную игрушками ёлку завоевала Россию в течение XIX века. Этой традиции способствовала царская семья — император Николай I и его супруга императрица Александра Федоровна. Она с детства видела украшенные рождественские елки в Пруссии. По мнению некоторых историков, именно в Московском Кремле в 1817 году в домашних покоях великокняжеской семьи в Малом Кремлевском дворце была впервые устроена рождественская ёлка. По мнению других, впервые ель на Рождество была установлена в Аничковым дворце в Петербурге 24 декабря 1819 года. В 1820—1830-х годах ёлки в императорской семье ставили уже ежегодно. Эта традиция завоевала население всех городов.

На выставке «Три века русской ёлки» Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

На выставке «Три века русской ёлки» Наталья Стрельцова © ИА REGNUM На выставке «Три века русской ёлки» Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

Выставка проходит с 1 декабря 2021 года по 31 января 2022 года в Малом выставочном зале во дворце царя Алексея Михайловича, расположенном по адресу Проспект Андропова, дом 39, стр. 69 на территории усадьбы Коломенское.