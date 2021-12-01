Минск, , 21:24 — REGNUM Глава МИД Белоруссии Владимир Макей, находящийся под действием санкций Евросоюза, прибыл в Стокгольм на переговоры с дипломатами ЕС и ОБСЕ. Об этом через социальные сети 1 декабря проинформировала пресс-служба МИД Белоруссии.

Владимир Макей Cancillería del Ecuador

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«Владимир Макей прибыл в Швецию для участия в заседании Совета министров иностранных дел ОБСЕ. В ходе визита запланированы также двусторонние встречи с коллегами, министрами иностранных дел ряда зарубежных государств, руководством ОБСЕ», — сказано в кратком сообщении, размещённом в аккаунтах МИД постсоветской республики.

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