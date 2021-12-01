Лос-Анджелес, США, , 23:14 — REGNUM Кинокомпания 20th Century Studios опубликовала фрагмент из фильма «King's Man: Начало». Ролик доступен на YouTube-канале российского подразделения с 1 декабря.

Перестрелка Цитата из к/ф «Kingsman: Секретная служба». реж Мэттью Вон. 2015. США, Великобритания

В опубликованном видео герой Рэйфа Файнса зависает над пропастью из-за того, что стропы его парашюта запутались в дереве. Премьера фильма запланирована на 13 января 2022 года.

ИА REGNUM напоминает, что кинолента «King's Man: Начало» является приквелом дилогии Kingsman. По сюжету главный герой Конрад, являющийся сыном герцога Оксфордского, будет втянут в тайный мир шпионов и убийц.

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