Бергамо, Италия, , 21:17 — REGNUM 1 декабря издание «РБ Спорт» сообщило, что 26-летний атакующий полузащитник сборной России в зимнее трансферное окно покинет «Аталанту» и перейдет в другой европейский клуб на правах аренды, если ситуация с количеством игрового времени российского футболиста не изменится. При этом в Россию футболист возвращаться не намерен.

Алексей Миранчук Дарья Драй © ИА REGNUM

Ранее сообщалось, что Миранчука в аренду готовы взять «Торино», «Сассуоло» и «Севилья».

В текущем сезоне Алексей Миранчук принял участие лишь в девяти матчах за «Аталанту» во всех турнирах, в которых отметился двумя голевыми передачами в поединках с «Вильярреалом» и «Сампдорией».

Текущее соглашение российского полузащитника с итальянским клубом рассчитано до 30 июня 2024 года. Transfermarkt оценивает воспитанника «Локомотива» в 13,5 миллиона евро.