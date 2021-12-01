Иркутск, 1 декабря, 2021, 21:17 — ИА Регнум. О самоубийстве в ИК-7 заключённого Никиты Лыткина, приговорённого к 20 годам лишения свободы в 2013 году, сообщили в Главном управлении ФСИН по Иркутской области.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Столетняя кукла «Смерть»

Инцидент произошёл 28 ноября в общежитии отряда. Лыткин попытался покончить с собой, однако был обнаружен, и медработник оказал ему помощь. Осуждённого срочно доставили в горбольницу, где 30 ноября он умер.

Напомним, Лыткин признан виновным в шести убийствах, в том числе ребёнка, и в девяти покушения на убийство. Он осуществлял свою преступную деятельность вместе с сообщником Артёмом Ануфриевым в микрорайоне Академгородок Иркутска.

Избиения людей они осуществляли с декабря 2010 года по март 2011 года. Задержали «иркутских молоточников» в апреле 2011 года: им предъявили обвинения в совершении убийств, грабеже, надругательстве над телами умерших и в организации экстремистского сообщества.

Ануфриева Иркутский областной суд приговорил к пожизненному лишению свободы. Приговор был оглашён 2 апреля2013 года, а Лыткина — к 24 годам лишения свободы, однако 3 октября 2013 года Верховный суд РФ утвердил пожизненный приговор Ануфриеву, а Лыткину сократил срок заключения до 20 лет.