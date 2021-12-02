Берлин, , 01:06 — REGNUM Снижение дорожного налога? Увеличение налога на дизельное топливо? У светофорной коалиции возник первый спор после того, как будущий министр транспорта перескочил на сторону автомобилистов. Об этом сообщил немецкий журнал SPIEGEL 1 декабря.

Коалиционное соглашение едва было подписано, как между сторонами «светофора» разгорелся первый спор. «Если в будущем дизельное топливо на заправочной станции будет стоить дороже, налог на дизельный двигатель должен упасть», — заявил назначенный министр транспорта Фолькер Виссинг.

По данным Федерального агентства по окружающей среде, половина субсидий, наносящих ущерб климату, идет на дорожное движение, однако преемник Андреаса Шойера (CSU) хочет сначала снизить налог на транспортные средства. Данный шаг не был с удовлетворением воспринят активистами по защите климата.

Более того, вероятно, данные суждения спровоцировали многих «зеленых» сменить позитивный тон. В коалиционном соглашении транспортный оборот не упоминался, однако автомобильная проблема остается в центре транспортной политики. В связи с этим некоторых политиков ждало разочарование.

На самом деле, когда дело доходит до дизельного топлива, коалиционное соглашение допускает некоторую интерпретацию. Формулировка на странице 162 гласит: «С введением в действие Директивы ЕС по налогу на энергию, которая предусматривает гармонизацию налогов на дизельное топливо и бензин, мы пересмотрим налоговый режим дизельных транспортных средств».

Это связано с предложением Европейского Союза о том, что налоги на дизельное топливо и бензин должны быть примерно одинаковыми. До сих пор дизельное топливо на заправочных станциях стоило значительно дешевле бензина, но автомобильный налог на дизельное топливо в Германии гораздо выше. Таким образом, если один показатель будет выровнен, другой также должен быть выровнен.