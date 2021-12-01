Минск, 1 декабря, 2021, 21:15 — ИА Регнум. В Белоруссии со времён СССР сохранены почти все пусковые площадки для ядерных ракет, заявил 1 декабря президент Белоруссии Александр Лукашенко в интервью агентству «РИА Новости».

President.gov.by Александр Лукашенко

По его словам, в 1990-е годы, при всём давлении США и тогдашнего президента РФ Ельцина, в Белоруссии была уничтожена только одна площадка для размещения мобильных комплексов МБР «Тополь»,

Лукашенко отметил, что её пришлось взорвать «для американцев».

«Почему я стал врагом для Запада? Не потому, что я диктатор. Потому что все площадки, на которых стояли «Тополя», кроме одной, полностью сохранены и до сих пор готовы к использованию», — заявил Лукашенко.

Стоит отметить, что на данный момент Ракетные войска стратегического назначения России вооружены мобильными грунтовыми ракетными комплексами (ПГРК) «Ярс», которым не требуется специальная площадка для запуска ракет.