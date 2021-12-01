Санкт-Петербург, , 21:13 — REGNUM 1 декабря на официальном сайте Российского футбольного союза (РФС) объявили о назначении бригады Алексея Матюнина на матч семнадцатого тура Тинькофф Российской Премьер-лиги 2021/22 «Зенит» — «Ростов», который пройдет в Санкт-Петербурге на стадионе «Крестовский».

Чемпионат России по футболу Зенит (Санкт-Петербург) – Ростов (Ростов-на-Дону) Андрей Пронин © ИА REGNUM

Помогать Матюнину будут Дмитрий Мосякин и Алексей Воронцов, резервный арбитр — Ян Бобровский.

После шестнадцати сыгранных туров «Зенит», набрав 36 очков, занимает чистое первое место в турнирной таблице чемпионата России. «Ростов» с семнадцатью очками идет на одиннадцатой строчке.

Последний матч «Зенита» с «Ростовом» завершился уверенной победой «сине-бело-голубых» со счетом 4:2. Забитыми мячами отметились Александр Ерохин (30' Далер Кузяев, 90+6' Алексей Сутормин), Сердар Азмун (35' пенальти) и Вендел (75' Александр Ерохин). Голы «желто-синих» забили Николай Комличенко (45+2' пенальти) и Максим Осипенко (85' Кирилл Фольмер).