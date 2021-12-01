Берлин, 2 декабря, 2021, 01:07 — ИА Регнум. Пожарные в столице Баварии объявили, что один человек был серьезно ранен в результате взрыва возле строительной площадки у железнодорожной станции. Движение поездов в городе в настоящее время приостановлено. Об этом сообщило немецкое агентство DW 1 декабря,

Четыре человека пострадали в результате взрыва возле главного железнодорожного вокзала Мюнхена, сообщили в пожарной службе города. Все пострадавшие работали на месте происшествия, один из них получил серьезные травмы.

Взрыв, который, как полагают, был вызван повреждением бомбы времен Второй мировой войны, побудил чиновников прекратить все железнодорожные перевозки. «Причиной взрыва стала авиабомба времен Второй мировой войны», — заявил министр внутренних дел Баварии Йоахим Германн во время осмотра места происшествия.

Он отметил, что рабочие случайно попали в 250-килограммовую (551-фунтовую) бомбу во время проведения буровых работ.

Немецкая железнодорожная служба Deutsche Bahn заявила, что приостановила железнодорожное сообщение в качестве меры предосторожности, поскольку взрыв произошел возле моста, по которому должны проходить все поезда, входящие и выходящие со станции.