Рим, 1 декабря, 2021, 21:03 — ИА Регнум. 45-летний экс-капитан «Ромы» и бывший форвард сборной Италии по футболу Франческо Тотти признался, что сожалеет о том, что не смог поиграть за каталонскую «Барселону»: «Никогда не разговаривал об этом с представителями «Барсы». Жаль, что не получилось попасть в этот клуб. Возможно, получить сделать это в следующей жизни», — цитирует Тотти издание Sport.es.

romazone — Франческо Тотти

Франческо Тотти всю свою профессиональную карьеру провел в системе клубов «Ромы». В 785-ти матчах во всех турнирах итальянский форвард забил 307 мячей и отдал 186 результативными передачами.

Тотти принял решение повесить бутсы на гвоздь после завершения сезона 2016/17. Последним матчем для нападающего стал поединок с «Дженоа», состоявшийся 28 марта 2017 года.