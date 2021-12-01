Архангельск, , 21:03 — REGNUM В Архангельской области жителям домов, признанных аварийными после 1 января 2017 года, будут выплачивать субсидии на покупку жилья. Соответствующий законопроект сегодня, 1 декабря, приняли депутаты облсобрания.

Снос ветхого жилья Цитата из м/ф «Ну, погоди!». Реж. В. Котеночкин, В. Тарасов. А. Котеночкин. 1969. СССР

Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе облсобрания, выплаты будут производиться за счет резервного фонда Правительства РФ при условии, что в собственности или в социальном найме граждан нет другого пригодного жилья на дату признания дома аварийным.

Субсидию можно будет направить на приобретение индивидуального жилого дома или его части, квартиры, комнаты на первичном или вторичном рынке. Допускается приобретение жилплощади при участии в долевом строительстве, покупка объекта незавершенного строительства или уплата паевого взноса в жилищных кооперативах. Кроме того, средства субсидии можно направить на погашение кредит на приобретение жилья. Обязательное условие — приобретаемые объекты недвижимости должны размещаться в Архангельской области.

Как сообщало ИА REGNUM, в Архангельске выявлено более ста ветхих жилых многоквартирных домов, не вошедших ни в одну программу расселения.