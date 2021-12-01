Москва, , 21:01 — REGNUM Водителей, ранее лишенных прав за управление автомобилем в пьяном виде, ждёт новый порядок медицинского освидетельствования, сообщается в приказе Минздрава РФ, опубликованном 1 декабря.

Пьяный водитель

В частности, с 1 марта 2022 года при прохождении медицинского освидетельствования для возврата водительских прав будут проверять ещё и на алкоголизм и наркотическую зависимость.

Документ опубликован на официальном сайте правовой информации.

Кроме того, по новым правилам будет проводиться процедура возврата водительского удостоверения после отбытия срока лишения права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью.

Также изменится и форма справки, благодаря чему будет усилена ответственность каждого врача-специалиста, участвовавшего в обследовании.

По мнению специалистов Минздрава, это должно в целом уменьшить число ДТП и усилить профилактику наркологических заболеваний.

Читайте ранее в этом сюжете: Бастрыкин поручил расследовать ДТП автобуса с вахтовиками в Татарии