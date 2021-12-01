Рим, 1 декабря, 2021, 21:00 — ИА Регнум. По данным навечер среды, 1 декабря, в Италии умерли133 931человек с подтвержденным диагнозом «коронавирусная пневмония», за последние сутки этот показатель увеличился на103(днем ранее — на89), сообщили журналистам в министерстве здравоохранения.

Russian.news.ru Эпидемия коронавируса в Италии

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Число умерших превысило 100 впервые с июня 2021 года.

Число подтвержденных носителей выросло на15 085(днем ранее — на12 764).

С учетом выздоровевших и погибших общее число носителей коронавируса за всё время эпидемии составляет5 043 620— более8% населения страны. В настоящее время заражены199 783человек (на5513больше, чем днем ранее).

Две прививки от коронавируса сделали более 45 миллионовчеловек (более 75% населениястраны).