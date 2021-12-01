Москва, , 21:03 — REGNUM В Центральноафриканской Республике (ЦАР) 1 декабря отмечается День провозглашения республики, праздник широко отмечался в присутствии официальных лиц. На фотографиях с торжественного парада в столичном Банги у бойцов специального назначения военной полиции местные блогеры заметили странные нашивки, напоминающие символику «ЧВК Вагнера». На черном поле изображен стилизованный череп в красном круге.

https://twitter.com/INGASSOOumarou/status/1466082462619123712

Российская ЧВК, предположительно, работает в ЦАР по крайней мере с 2018 года и с тех пор не раз оказывались в центре внимания международных структур. На официальном уровне любые связи с организацией с таким названием отрицают, ссылаясь на то, что в стране работают только «российские инструкторы», которые находятся в ЦАР на легальных основаниях и не участвуют в каких-либо боевых действиях.

Трудно понять, что означает появление у центральноафриканских военных символики тайного российского формирования. Возможно, «Вагнер» стал принимать элиту центральноафриканской полиции и армии в свои ряды, либо нашивки были приобретены по инициативе местного военного руководства для демонстрации на параде, чтобы подчеркнуть связь с российской ЧВК. Никаких комментариев на этот счет в центральноафриканской прессе пока нет.

Так или иначе, «черные вагнеровцы» демонстрируют свои нашивки на официальном массовом мероприятии в присутствии высокопоставленных чиновников и военных. Возникает вопрос, насколько широко простирается российское влияние в ЦАР, если даже перед высшими должностными лицами республики, не скрываясь, проходит местный спецназ с символикой иностранного военизированного подразделения на униформе.