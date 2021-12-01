1 декабря 2021 | Время чтения 4 мин

Джозеф Тёрнер, , 22:09 — REGNUM Администрация президента США Джо Байдена планирует ужесточить требования о тестировании для вакцинированных и невакцинированных туристов, официально въезжающих в Соединенные Штаты, на фоне усиливающейся опасности штамма «Омикрон», вопреки тому, что нелегальных мигрантов не проверяют на коронавирус.

Байден Иван Шилов © ИА REGNUM

Издание Fox News сообщает, что согласно новой политике Байдена, о которой объявят 2 декабря, любой, кто въезжает в США, включая американских граждан, должен будет пройти тест за день до посадки на самолет. Правило распространяется и на вакцинированных путешественников, которых ранее просили предоставить негативный тест на коронавирус, сделанный за три дня до полета.

Более того, администрация планирует ввести требование о семидневном карантине, даже если туристы предоставят отрицательный тест. Граждане также попадают под это требование, за несоблюдение которого будут наложены штрафы.

Тест на коронавирус в США (сс) The National Guard

При этом Белый дом отказался вводить данные правила для тех, кто незаконно пересекает границу, заявляя, что мигранты не собираются задерживаться в США надолго.

Американские интернет-пользователи обсудили ситуацию под соответствующей публикацией Fox News.

«Если бы политики действительно выполняли ту работу, для которой их избрали, у нас была бы совершенно другая страна — страна, которая поддерживает своих законных граждан», — пишет ChairmanXoBiden.

«Администрация Байдена лидирует по многим показателям, особенно по саморазрушению, самому низкому президентскому рейтингу в истории, ущемлению наших конституционных прав, обязательной вакцинации, фиаско в Афганистане, длинным очередям в аэропортах, перекрытию энергетических трубопроводов, проблемам с поставками, пустым полкам, высоким ценам на газ, высоким счетам за электроэнергию, высоким ценам на продукты питания, высокой инфляции, высоким процентным ставкам, растущим налогам и незащищенной границе», — указывает ChairmanXoBiden.

«Подумайте о старике. Учитывая его ослабленное когнитивное состояние, его главные заботы в настоящее время — мороженое, сон, таблетки и подгузники. Вся вина должна быть возложена на «Контрольную группу», которая обучает и постоянно наставляет его. Сам по себе этот человек не может даже выразить мысль», — отвечает dan205.

«Из-за плана Джо Байдена по борьбе с вирусом заразилось больше людей, и больше людей умерло. Число случаев заболевания растет по всему миру и продолжает увеличиваться даже по мере того, как всеёбольше людей проходят вакцинацию. Теперь у нас появился новый штамм, вводятся запреты на поездки, и, возможно, не за горами прекращение работы. Кроме того, в результате упали акции», — отмечает ChairmanXoBiden.

«Куда мы попали? Миллионы людей всё еще проникают через южную границу; американцы и союзники всё еще ждут помощи в Афганистане; инфляция бьет по всем, но в основном по среднему классу; преступники бесчинствуют, и им разрешено делать всё, что они хотят. Если Байдену нравится эта Америка, то я предпочел бы Трампа», — указывает ChairmanXoBiden.

Солдаты США в Афганистане The U.S. Army

«До пандемии при президенте Трампе у страны всё было отлично. Все проблемы начались, когда Байден занял свой пост и устранил всё, что сделал президент Трамп, чтобы страна могла двигаться вперед. Если какая-либо группа и представляет опасность для этой страны, так это демократы», — комментирует FrankieR.

«Я отдам должное Джо Байдену за то, что он выполнил одно из своих предвыборных обещаний. Он объединяет людей. Американцы объединяются против его политики и политики радикальных демократов. Большое спасибо», — пишет ChairmanXoBiden.

«Я много путешествую. Люди в других странах смеются над тем, что мы должны проходить тест, чтобы вернуться в свою страну, в то время как негражданин может пройти через южную границу без теста. Это несправедливо, дорого и хлопотно. Избавьтесь от правила тестирования для вакцинированных путешественников или, по крайней мере, применяйте его справедливо ко всем. А карантин для здоровых людей бессмысленен. Это чрезмерное вмешательство и чрезмерная реакция», — размышляет FanTastic522.

Напомним, что начиная с марта 2021 года администрация президента США Джо Байдена без должной проверки впустила в страну не менее 160 тыс. нелегальных мигрантов. Более того, Белый дом с августа широко использовал свои полномочия для выдачи более 30 тыс. разрешений на работу нелегалам.

Многие в Штатах жалуются на то, что администрация Байдена впускает огромное количество мигрантов, практически не обеспечивая должный надзор и сводя риски депортации нелегалов к минимуму. С 6 августа администрация предоставила примерно 32 тыс. мигрантов возможность получить легальный статус и возможность подать заявление на получение разрешения на работу.