Лондон, , 20:54 — REGNUM Агент 29-летнего центрального полузащитника «Челси» и сборной Италии Жоржиньо Жоао Сантос заявил, что он и его клиент открыты к предложению о продлении контракта с лондонским клубом: «На данный момент переговоров с «Челси» мы не ведем. Контракт Жоржиньо действует до июня 2023 года. Возможно, в ближайшие несколько месяцев мы начнем переговоры по продлению контракта», — цитирует Сантоса журналист Фабрицио Романо.

Эмблема «Челси» Pixabay.com

По итогам голосования на «Золотой мяч» 2021 года Жоржиньо занял третье место, упустив вперед Роберта Левандовского и Лионеля Месси. В текущем году полузащитник выиграл Лигу Чемпионов УЕФА в составе «Челси» и Чемпионат Европы со сборной Италии.

В текущем сезоне Жоржиньо принял участие в семнадцати мачтах за лондонский клуб во всех турнирах, в которых отметился четырьмя забитыми мячами (все — с пенальти) и одной результативной передачей.