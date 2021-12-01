Москва, , 21:08 — REGNUM Режиссёр и телеведущий Юлий Гусман стал гостем программы «Легенда» на телеканале RTVI. Интервью с ним опубликовано на сайте вещателя 1 декабря.

Юлий Гусман Александр Вепрёв

В интервью Гусман рассказал о том, как увлекался в студенчестве гипнозом, как помог журналисту Владимиру Познеру устроиться на телевидение, а также высказался об «артистах-антипрививочниках». «Я считаю, что это преступление. Людям предлагают лекарство от смерти в прямом смысле слова. И вот эти интеллигентные как бы люди… несут полный бред. Вакцина может быть более-менее совершенная, она может действовать лучше или хуже, но она почти дает гарантию от смерти», — заявляет телеведущий.

Ранее врачи 11 больниц написали открытое письмо к известным деятелям культуры и политики, выступающим против вакцинации. Актриса Мария Шукшина ответила на обращение медиков и заявила, что она «против не процесса вакцинации, а порядка его реализации».

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