Москва, , 20:53 — REGNUM Потребительские цены в России за неделю со 16 по 22 ноября выросли в среднем на 0,2%. Такие данные приводит Федеральная служба государственной статистики (Росстат).

Цены на продукты Иван Шилов © ИА REGNUM

Инфляция за период с начала ноября составила 0,5%, а с начала 2021 года — 7,02%.

По данным Росстата, за последнюю неделю среди продовольственных продуктов наиболее заметно подорожали шоколадные конфеты — на 1,1%, куриные яйца и рис — на 0,9%, гречневая крупа — на 0,8%, сахар-песок, сычужные сыры, пшеничная мука, вермишель — на 0,7%, сливочное масло, сметана — на 0,6%, варёные колбасы, пастеризованное молоко, печенье — на 0,5%, говядина, сосиски и сардельки, стерилизованное молоко, макаронные изделия — на 0,4%.

Подсолнечное масло, полукопчёные и варёно-копчёные колбасы, мороженая рыба, хлеб и булочные изделия из пшеничной муки 1 и 2 сортов, подорожали на 0,3%, мясо кур, маргарин, ржаной хлеб и соль — на 0,2%, свинина, баранина — на 0,1%.

Цены на плодоовощную продукцию снизились в среднем на 0,1%, в том числе на помидоры стали дешевле на 2,1%, огурцы — на 1,8%. В то же время белокочанная капуста подорожала на 2,8%, картофель — на 0,5%, яблоки — на 0,4%, морковь — на 0,1%.

Цены на автомобильный бензин, согласно данным Росстата, за неделю выросли на 0,2%, на дизельное топливо подорожало на 1,1%.