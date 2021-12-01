Скопье, 1 декабря, 2021, 20:55 — ИА Регнум. В Северной Македонии 1 декабря в результате обследования 2674 образцов было выявлено 410 новых носителей коронавируса, 290 пациентов выздоровели. За сутки в стране скончались 11 пациентов с COVID-19, зарегистрировано пять произошедших ранее летальных исходов.

Yemc Скопье, почтампт

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В министерстве здравоохранения республики уточняют, что с начала пандемии в стране было выявлено 215 995 случаев заражения коронавирусом, общее число жертв COVID-19 достигло 7592, 200 293 пациента выздоровели. Активных случаев заражения в стране насчитывается 8110.

Каждые три дня в стране с двухмиллионным населением умирает около 40 человек с коронавирусной инфекцией.