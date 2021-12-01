Приштина, Сербия, 1 декабря, 2021, 20:52 — ИА Регнум. В Косово 1 декабря в результате исследования 1398 образцов выявили восемь носителей коронавируса, признаны излечившимися 14 человек, за сутки не скончался ни один пациент с COVID-19. Об этом сообщает албанское новостное агентство Telegrafi со ссылкой на данные Института общественного здравоохранения Косово.

Haxhak Приштина под мостом

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в мире: новый штамм «Омикрон» захватывает планету, что дальше?»

Всего в Косово с начала пандемии было выявлено 161 099 случаев заражения, не считая сербского населения края, 157 801 пациент излечился, 2984 человека скончались от осложнений, вызванных COVID-19, при этом уже полтора месяца суточная смертность меньше 1.

Отмечается существенное снижение смертности и числа выявляемых новых носителей в крае. Число активных выявленных случаев заражения постоянно снижается и сейчас составляет 314.

Обе дозы вакцины от COVID-19 получили свыше 50% взрослого населения Косово — 762 675 человек, при этом произведено уже свыше 1 617 512 инъекций вакцины.