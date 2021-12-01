Лондон, 1 декабря, 2021, 20:46 — ИА Регнум. Руководство лондонского «Челси» не может договориться о продлении контракта с 25-летним центральным защитником сборной Дании Андреасом Кристенсеном из-за интереса со стороны других клубов. Журналист Фабрицио Романо сообщил, что в услугах датского защитника заинтересована каталонская «Барселона».

@cfcunofficial (Chelsea Debs) London Андреас Кристенсен

Ранее сообщалось, что между Кристенсеном и «Челси» есть устное соглашение по продлению контракта.

В текущем сезоне Андреас Кристенсен принял участие в тринадцати матчах за «пенсионеров» во всех турнирах, в которых отметился одним забитым мячом в ворота шведского «Мальме».

Текущее соглашение защитника сборной Дании с «Челси» рассчитано до 30 июня 2022 года. Профильный немецкий интернет-портал transfermarkt оценивает 25-летнего футболиста в 35 миллионов евро.