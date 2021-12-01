Брюссель, , 20:46 — REGNUM Размещать ядерное оружие ещё в каких-то странах НАТО пока не планирует, заявил 1 декабря генсек альянса Йенс Столтенберг на конференции Reuters Next.

НАТО Александр Горбаруков © ИА REGNUM

Отвечая на вопрос об обострении отношений Польши и Белоруссии и о том, будет ли НАТО размещать ядерное оружие на польской территории, если российская сторона поставит свою в Белоруссию, Столтенберг сказал:

«У нас нет планов размещать какие-либо ядерные вооружения за пределами тех стран, где такое оружие, являющееся компонентом нашей системы сдерживания, есть уже много лет».

Он также упомянул гиперзвуковое оружие России и Китая и сказал, что НАТО беспокоит этот момент. Гиперзвуковое оружие, имеющееся у России и Китая, является ещё одним поводом к тому, чтобы ЕС и США «проявили стратегическую солидарность», отметил натовец.

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